Cancellata la Stagione del Teatro Alfieri di Asti

Dato il protrarsi dell’emergenza sanitaria, la Direzione del Teatro Alfieri comunica ufficialmente che la programmata stagione teatrale non potrà avere luogo.

“In questi mesi, con passione e caparbietà – dichiarano il sindaco Maurizio Rasero e l’assessore alla Cultura Gianfranco Imerito – abbiamo lavorato con la Fondazione Piemonte dal Vivo e con le compagnie per riorganizzare le date degli spettacoli, soprattutto per andare incontro a un’esigenza del pubblico, sia fidelizzato che nuovo, come hanno dimostrato gli oltre 2.000 biglietti prenotati. Alcuni degli spettacoli verranno riprogrammati a fine giugno in un Aspettando AstiTeatro che annunceremo non appena possibile. Altri purtroppo sono al momento cancellati, sperando di poterli però ospitare nella prossima stagione”.