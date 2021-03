Cambio al vertice dell’associazione di aziende vitivinicole Made in Piedmont

Dopo dodici anni di attività, il barolista Gianni Gagliardo lascia la Presidenza dell’associazione di produttori vitinivicoli Made in Piedmont. A succedergli nell’incarico è Serena Marrone, già vicepresidente del sodalizio.

Made in Piedmont è stata la prima associazione tra produttori vitivinicoli piemontesi, fondata nel 2010 al fine di accedere ai fondi comunitari per la promozione del vino nei Paesi extra Cee.

Sin dall’inizio guidata da Gianni Gagliardo, istituita su iniziativa dello studio Vassallo&Delfino, Made in Piedmont conta oggi quasi novanta qualificate aziende associate, in tutte le principali aree vitivinicole del Piemonte: Langhe, Roero, Monferrato, Alto Piemonte e Gaviese. Obiettivo primario delle sue attività è stato e continua ad essere lo sviluppo comunitario e la promozione dei propri territori.

Lasciando l’incarico di vertice e insediandosi quale vicepresidente, Gianni Gagliardo (nella foto) ha dichiarato: «Made in Piedmont ha dimostrato l’importanza di realizzare in modo condiviso e coeso progetti comuni, che hanno portato, negli anni, a dare vita a diverse iniziative di successo e alla recente pubblicazione della Guida alle Cantine. In 12 anni mi sono legato molto a Made in Piedmont. Proprio per questo, ho ritenuto opportuno per l’Associazione che ci fosse una ventata di nuove energie. Ho proposto, quindi, a Serena Marrone di invertire i nostri incarichi. Marrone sarà un’ottima Presidente, capace di affrontare al meglio le difficoltà burocratiche, che sovente rendono difficile, per le aziende vitivinicole, ottenere fondi OCM vino, destinati a progetti di promozione all’estero. Auspico che la Regione e il Ministero delle politiche agricole intervengano, affinché possano essere utilizzati al meglio i fondi europei disponibili, in modo che gli investimenti pubblici e privati costituiscano un efficace volano di rilancio dell’economia provata dall’emergenza Covid».