Bosca protagonista delle edizioni 2021 di Mundus Vini e del Cwsa “Best Value”

Il 2021 si apre con nuovi successi per Bosca le cui bollicine e vini hanno ricevuto importanti riconoscimenti in occasione del Gran Premio Internazionale del Vino Mundus Vini e del concorso asiatico CWSA “Best Value”.

Mundus Vini, competizione tedesca la cui importanza si estende a livello mondiale, premia con la medaglia d’oro il Barolo DOCG Luigi Bosca 2016 e la Mabel Barbera D’Asti Docg Superiore 2016. Ulteriore conferma dell’alta qualità dei prodotti Bosca viene dall’edizione primaverile del China Wine & Spirits Awards, il più grande e prestigioso concorso di vini e spirits in Cina. Il Barolo Docg Luigi Bosca 2015 oltre a ricevere la medaglia doppio oro viene decretato il “vino piemontese dell’anno”, mentre il Piemonte Chardonnay Doc Luigi Bosca 2019 si aggiudica la medaglia doppio oro. La Barbera d’Asti DOCG Luigi Bosca 2019 si aggiudica la medaglia d’oro e la Mabel Barbera D’Asti Docg Superiore 2016 quella d’argento. In merito alle bollicine, il Piemonte DOC Five Stars Collection, l’Asti Docg Five Stars Collection e la Riserva Del Nonno ottengono la medaglia d’oro.

“Grazie al grande lavoro di squadra e alle sinergie tra i vari team il percorso di Bosca è in continua evoluzione e crescita. L’impegno e la dedizione del reparto tecnico enologo ci ha portato al costante ampliamento del medagliere: di anno in anno i nostri vini e le bollicine ottengono ottimi riscontri, segnale che non solo il mercato locale, ma anche quello internazionale riconosce il valore e la qualità dei nostri prodotti. Vedere riconosciuto dal CWSA il Barolo Docg Luigi Bosca 2015 come “Vino piemontese dell’anno” ci spinge a proseguire nel percorso intrapreso da 190 anni e che portiamo avanti da sempre con entusiasmo e dedizione” commenta Polina Bosca, CMO dell’azienda.

Bosca. Oltre lo spumante dal 1831

Fondata a Canelli nel 1831 da Pietro Bosca, la storica casa spumantiera è una realtà familiare giunta alla sesta generazione con Pia, Gigi e Polina Bosca. L’azienda è nota in Italia e nel mondo, grazie alla presenza in ben 40 Paesi e per l’attitudine all’innovazione e la costante ricerca di nuovi prodotti. Tale propensione ha portato ad affiancare all’offerta tradizionale di spumanti, vino e aperitivi diverse proposte più innovative Sparkletini, Verdi e Toselli. Le cantine Bosca, site nel centro di Canelli, fanno parte delle Cattedrali Sotterranee di Canelli dichiarate dall’UNESCO, nel 2014, Patrimonio Mondiale dell’Umanità nel 50° sito italiano intitolato “I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe, Roero e Monferrato”. La produzione di decine di milioni di bottiglie è suddivisa nei 3 stabilimenti produttivi siti a Costigliole D’Asti in Italia, a Kaunas in Lituania e a Kaliningrad in Russia. www.bosca.it – FB @cantine.bosca – IG boscaspumanti