Biblioteca astense: disponibili i “libri dono” per i nati nel 2020

I neogenitori di bambini nati nel 2020 che non hanno ricevuto il libro dono in occasione della nascita del proprio bambino o bambina, a causa dell’interruzione della distribuzione presso il punto nascita Asl di Asti per la pandemia, possono ritirarlo alla sede della biblioteca (via Goltieri, 3/a),.

E’ necessario prendere appuntamento mandando una mail a: bibliobimbi@bibliotecastense.it

La Biblioteca vuole così mantenere la buona abitudine del “libro dono ai nuovi nati”, avviata nel 2001 e che ha portato, a distanza di 20 anni, più di 26.000 libri nelle case degli astigiani, regalando ogni anno un libro diverso, selezionato per i più piccini.

L’iniziativa fa parte del Progetto di promozione alla lettura fin dalla primissima infanzia Nati per leggere diffusa su tutto il territorio nazionale, coordinata dalla Regione Piemonte, sostenuta da: A.C.P. Associazione Culturale Pediatri, C.S.B. Centro Salute del Bambino, A.I.B. Associazione Italiana Biblioteche.