Avvenuta la consegna della 100esima bici nell’ambito del progetto “Dona-Bici”

Sabato 27 marzo alle 9.15, presso il cortile della Mensa comunale, Elena Dugono coordinatrice del progetto “Dona-Bici” ha consegnato le biciclette n° 100 e n° 101 alla presenza dell’Onorevole Andrea Giaccone, del Sindaco Maurizio Rasero, dell’Assessore alle Politiche Sociali Mariangela Cotto, della Presidente dell’associazione “ Il Dono del Volo” Caterina Calabrese, del Presidente dell’associazione One more Life Arnaldo Malfatto , del Presidente dell’associazione “Sensa Fren” Aldo Vergano e Suor Luigina.

Un incontro in cui le autorità hanno voluto ribadire l’importanza del recupero di biciclette non più utilizzate da figli ormai cresciuti o da adulti diventati anziani contribuendo ad un’economia circolare. L’Onorevole Giaccone ha evidenziato la virtuosità dell’iniziativa, ringraziando il mondo del volontariato che si fa carico di promuovere la cultura della bicicletta e del dono. Il sindaco ha colto l’occasione per ribadire la volontà dell’amministrazione ad ampliare le piste ciclabili sul territorio cittadino. L’incontro si è concluso con il rilancio dell’iniziativa “Dona-Bici” invitando la cittadinanza a scendere nel garage e a donare le due ruote inutilizzate.

“Il prossimo incontro sarà alla consegna della 200esima bicicletta” hanno dichiarato il Sindaco Maurizio Rasero e l’Assessore Mariangela Cotto, augurandosi più bici e meno auto in città.