Astionline: il viaggio alla scoperta del territorio astigiano attraverso la storia, l’enogastronomia ed il commercio

Attiva da dicembre, Astionline è la piattaforma digitale realizzata da Asp spa, nata con l’obiettivo di supportare e promuovere il territorio astigiano e la sua economia. Commercio, ristorazione e turismo: questi sono i tre elementi cardine che fanno di questo nuovo portale un punto di riferimento per la città e non solo.

Il sito di Astionline, raggiungibile all’indirizzo web www.astionline.it, è infatti articolato in tre macro sezioni: il market place, dedicato alle attività commerciali astigiane che decidono di aprirsi alla vendita online, il delivery, incentrato sulla ristorazione con consegna a domicilio, ed, infine, il turismo, dedicato al racconto ed alla promozione della provincia astigiana, con le sue fiere, monumenti ed eventi culturali e gastronomici.

La piattaforma è, quindi, il veicolo attraverso il quale cultura, storia ed economia dell’astigiano vengono diffusi e trasmessi non soltanto ai cittadini, che possono identificare in Astionline uno strumento utile e fruibile nella propria quotidianità, ma anche a tutti coloro che non risiedono nella Provincia ma desiderano acquistare i prodotti e i servizi delle attività autoctone, e, infine, ai turisti che, se approdano per la prima volta nel territorio astigiano, trovano sul sito un valido aiuto.

In un momento difficile come quello attuale di emergenza sanitaria, come sappiamo il turismo è stato, purtroppo, costretto ad interrompersi, e la sezione al tema dedicata sulla piattaforma potrà prendere realmente forma quando l’intero Paese uscirà da questo tragico periodo.

Questa iniziativa non ha costi di abbonamento e si inserisce nel concetto di economia circolare: tutto ciò che ne sarà il ricavato, proveniente da una piccola percentuale applicata sul transato, concorrenziale rispetto a e-commerce e siti di delivery esistenti, verrà reinvestito nella piattaforma stessa.

Astionline si inserisce, quindi, tra i servizi offerti da Asp, fornendo all’economia della provincia astigiana una concreta opportunità di rilancio, attraverso la conoscenza di un territorio ricco di commercio, storia e cultura.