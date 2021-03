Asti, “Va bene la fibra ottica, ma l’Amministrazione controlla il ripristino delle strade?”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera dei consiglieri comunali di minoranza Angela Quaglia e Mario Malandrone.

Abbiamo appreso da un comunicato stampa dell’Amministrazione che continuano i lavori di posa dell’infrastruttura in fibra ottica in città.

Un lavoro senza dubbio imponente che ha già interessato diversi quartieri e che proseguirà ancora per alcuni mesi.

E’ certamente importante modernizzare digitalmente la città, anche per facilitare l’attività delle imprese e, in questo periodo, delle famiglie e degli studenti che praticano la didattica a distanza.

Ci chiediamo, però, se l’Amministrazione controlla, come dovrebbe, l’esecuzione dei lavori. Per troppi mesi il ripristino degli scavi ha creato difficoltà agli automobilisti ma, e soprattutto, ai pedoni. E ora, con la stagione primaverile e la voglia di riprendere le biciclette dai garage, il pericolo di cadute si fa ancora più evidente.

Nei giorni scorsi ( guarda caso!) abbiamo fatto un sopralluogo nella zona nord della città ( via Canova e vie limitrofe) constatando di persona che dopo lo scavo in mini trincea il ripristino era avvenuto “un po’ così”, lasciando avvallamenti, buche e sconnessioni varie. Le persone che abbiamo incontrato a piedi, alcune con il carrello di tela della spesa, ci hanno fatto presente la difficoltà a camminare senza inciampare e il rischio reale di procurarsi qualche dolorosa storta (se non peggio).

In via Petrarca, invece, lo scavo è stato fatto poco dopo che erano stati ridisegnati gli stalli dei parcheggi e le strisce pedonali: una mancata programmazione che si poteva evitare.

Ben vengano le infrastrutture ma chiediamo che, nel corso dei lavori, venga controllata la qualità dei ripristini degli scavi in modo da permettere, anche durante l’assestamento, di camminare o pedalare in sicurezza.

Attendiamo intanto le asfaltature prossime, sperando che, nel frattempo, laddove la posa della fibra deve ancora avvenire, si tenga conto della necessità di garantire la possibilità di camminare in sicurezza mediante ripristini ben fatti e direttamente controllati dagli uffici comunali.

Angela Quaglia – Mario Malandrone