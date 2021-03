Asti, Tuttincerchio raccoglie fondi per la semina del progetto “Coltivazioni” in Tanzania

Nonostante le limitazioni per la situazione contingente, le attività dell’associazione Tuttincerchio onlus in Tanzania non si sono fermate. Nelle scorse settimane ha preso il via il progetto “Coltivazioni” a Bukama, villaggio a circa 15 km da Masonga, che prevede la coltivazione ci circa 3 ettari di terreno con mais e fagioli da destinare alle mense delle scuole locali. Facendo ricorso esclusivamente a manodopera e materie prime del luogo, il progetto ha ricadute trasversali, oltre che nel campo della formazione ed agricolo, anche in quello occupazionale.

In questi giorni è stata avviata l’aratura del terreno, rigorosamente con gli zebù, i bovini locali, in modo da provvedere alla semina in tempo utile per sfruttare l’irrigazione naturale offerta dalla stagione delle piogge, che inizierà a breve.

In occasione della Pasqua l’associazione chiede il sostegno di amici e simpatizzanti per continuare a supportare il progetto. Per maggiori informazioni www.tuttincerchio.org.Contatti: 335.6012446.