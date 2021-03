Asti sulla rivista nazionale Rassegna dell’Autonomia Scolastica

La bellezza della nostra città e le numerose occasioni di visita per i turisti sono oggetto della rubrica “Scuola in movimento” sulla rivista a tiratura nazionale “Rassegna dell’Autonomia Scolastica” nr. 2, mese di Febbraio, indirizzata agli operatori del sistema istruzione e formazione e in particolare a Dirigenti Scolastici e ai direttori Servizi Generali e amministrativi.

Tra i collaboratori della rivista figurano il Prof. Franco Calcagno, dirigente Artom, che si occupa degli articoli relativi alla sicurezza e, saltuariamente, la Prof.ssa Cerrato Chiara, referente progetti ed eventi dell’Istituto.

Da Vittorio Alfieri a Paolo Conte, passeggiando per Corso Alfieri, viene proposto un tour che attraversa da ovest a est la città soffermandosi su monumenti, musei, piazze per vivere Asti nella sua storia e nei suoi colori, senza dimenticare, in attesa della ripartenza, gli eventi del Settembre astigiano con una fuga verso Canelli (sede Artom) e le sue Cattedrali sotterranee.

Ad accompagnare il testo le foto di Efrem Zanchettin.

In allegato le pagine riguardanti Asti: rivista RAS N 2_21 Asti