Asti, ricevuto in Municipio il giovane cantante Strauss

Questa mattina il sindaco Maurizio Rasero ha ricevuto in Municipio Gabriele Strozza, in arte Strauss, giovane cantante astigiano già noto per le sue performance pubblicate sul canale YouTube.

Durante l’incontro Strauss ha consegnato al primo cittadino il suo CD intitolato “Odi et Amo” recentemente autoprodotto e contenente 6 canzoni di cui è autore di testi e musica e che “raccontano” sue esperienze astigiane.

Il sindaco Rasero, nel ringraziarlo per il gentile pensiero, si è complimentato per l’impegno nella realizzazione di un progetto così ambizioso ed ha ribadito l’importanza del sostegno attivo ai giovani e alle loro iniziative.

L’incontro si è poi concluso con la rituale foto col giovane artista che ha ricordato che è possibile ascoltare i singoli del CD anche sui più diffusi canali digitali.