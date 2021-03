Asti, Rasero aggiorna sulla situazione dell’ospedale di Asti e annuncia: “A breve la scelta di un nuovo centro vaccinazioni”

Diretta facebook questa sera, domenica 28 marzo, del sindaco di Asti, Maurizio Rasero, per fare il punto della situazione sull’emergenza sanitaria.

Dopo aver fatto il punto su alcune tematiche, come i lavori sul verde pubblico e le varie proposte del recovery plan, il primo cittadino è passato ad analizzare i numeri della pandemia che in questi ultimi giorni hanno visto una crescita dei positivi in provincia di Asti con un picco di 131 oggi “Dato che non si aveva da inizio gennaio” ha spiegato Rasero che poi ha aggiornato la situazione al Cardinal Massaia: “La situazione in ospedale vede una decina di persone ricoverate in terapia intensiva su circa un centinaio di ricoverati per covid, non c’è nessuno in pronto soccorso in attesa di ricovero. Per quanto riguarda la situazione di Asti città sono più di 400 le persone positive, quasi tutte in isolamento presso la propria abitazione”.

In chiusura di diretta il sindaco ha anticipato che: “Nella giornata di domani, massimo martedì, verrà annunciato il nuovo centro vaccinazioni che stiamo cercando di definire con le varie istituzioni, per quanto riguarda il comune noi abbiamo detto all’Asl che la vaccinazione è la cosa più importante in questo momento: abbiamo fatto vedere tutti gli edifici disponibili: possono chiederci qualsiasi cosa, interrompiamo quello che stiamo facendo in quel momento e facciamo le vaccinazioni.”