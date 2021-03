Asti, pubblicato il bando per l’assegnazione di case popolari

E’ stato pubblicato ieri il Bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia sociale che si renderanno disponibili nel Comune di Asti.

Possono presentare domanda i cittadini italiani o di uno Stato aderente all’Unione Europea o di uno Stato non aderente all’Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, aventi residenza anagrafica o attività lavorativa da almeno cinque anni nel territorio della Regione Piemonte con almeno tre anni, anche non continuativi, in uno dei Comuni dell’ambito territoriale di competenza. Il nucleo richiedente deve possedere un ISEE non superiore ad € 21.201,19 e nessun componente deve essere titolare di alloggi adeguati alle esigenze del nucleo ubicati in qualsiasi comune del territorio nazionale o all’estero.

La gestione del bando è stata affidata all’ATC Piemonte Sud e pertanto le domande vanno presentate, previo appuntamento telefonico al numero 378.3016748, presso la sede di via Carducci 84. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 26 maggio 2021. I moduli di domanda possono essere ritirati presso la sede di ATC oppure scaricabili dai siti www.comune.asti.it oppure www.atcpiemontesud.it dove è anche reperibile il testo del bando.