Asti : “L’enofila è l’edificio più idoneo per realizzare quattro palestre”

Una delle primarie esigenze di cui la nostra città abbisogna, è sicuramente quella di dotare gli istituti scolastici di idonee strutture, al fine di svolgere l’attività agonistica come, del resto, prevede il Miur.

In questo ambito, da mesi, abbiamo attentamente esaminato l’attuale situazione, evidenziando carenze che, inevitabilmente, vanno a ricadere sulla impossibilità di svolgere una tempestiva ed adeguata preparazione per gli studenti.

Parlare di “nuove palestre”, vuol dire che la realizzazione non può trovare soluzione in tempi brevi e ragionevoli.

Allora ci siamo orientati nel voler prospettare una soluzione che possa avere concretezza e altrettanta facile fattibilità.

Il complesso dell’Enofila, che nel corso dell’ultimo anno è stato oggetto di interventi per consentire l’attività scolastica dell’Istituto Jona – in attesa del completamento delle opere di edificazione della nuova scuola -, ci è sembrato il più idoneo per effettuare un intervento che preveda la realizzazione di quattro palestre.

Ecco che, allora, il Recovery Fund può costituire una occasione per la realizzazione di questo disegno, e conseguentemente è stata predisposto una scheda da parte della Amministrazione – trasmessa già alla Regione Piemonte -, dove viene illustrato il progetto di massima, con la riserva di approfondimento nel momento in cui (e ce lo auguriamo), venga approvato.

Riteniamo che l’attuale complesso possa, anche nell’immediato futuro, essere destinato al prosieguo dell’attività scolastica, visti gli ingenti interventi eseguiti, e che la realizzazione delle palestre, non solo siano da ritenersi consone per l’utilizzo della scuola, ma prevedano anche un loro utilizzo da parte delle società sportive.

Walter Rizzo e Gianni Trombetta