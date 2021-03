Asti, incontro online sulla gestione del verde cittadino tra Comune e associazioni ambientaliste

Giovedì 11 marzo 2021 si è riunito online per l’insediamento ed avvio attività il Tavolo di lavoro per l’elaborazione del Piano e del Regolamento del verde della Città di Asti.

Hanno partecipato per il Comune di Asti, il Sindaco Maurizio Rasero, l’Assessore ai lavori pubblici Stefania Morra, i Dirigenti comunali Claudio Ferrero e Paolo Carantoni, per Legambiente Asti Giancarlo Dapavo ed Elena Berta, per Legambiente regionale Angelo Porta, per Cittadinanzattiva Asti Ernesto Doglio Cotto, per Forum Salviamo il paesaggio Alessandro Mortarino, per Associazione Terra, Boschi, Gente e Memorie Franco Correggia, per LIPU Asti Angelo Rossi, per Osservatorio del paesaggio Marco Devecchi, per Verdi Europa Patrizia Montafia, Gianfranco Miroglio e Giuseppe Sammatrice, per l’Ordine degli Architetti di Asti Simona Straforini, per l’Ordine degli Agronomi/Forestali di Asti Claudia Costa, per l’Ordine degli ingegneri di Asti Ricardo Palma, per il Collegio degli Agrotecnici di Asti Luca Roffinella e Lorenzo Gallo, per il Collegio interprovinciale dei Periti agrari Roberto Frova. Assenti giustificati per WWF Asti, Giorgio Baldizzone e per il Collegio dei Geometri di Asti Donatella Curletto.

Ha aperto i lavori il Sindaco di Asti che ha ringraziato tutti i partecipanti per la disponibilità a collaborare alla realizzazione degli importanti strumenti di programmazione e gestione del verde della Città di Asti, rappresentati rispettivamente dal Piano e dal Regolamento del verde.

E’ stato, inoltre, ribadito dal Sindaco come sempre più il verde sarà una componente essenziale della città da potenziare per migliorare la qualità di vita. A questo riguardo è stato citato il lavoro in corso di messa a dimora di centinaia di nuovi alberi lungo i viali cittadini in sostituzioni di quelli morti ed abbattuti nel corso degli anni passati.

Analogo interesse ed impegno per la realizzazione degli strumenti di pianificazione e gestione del verde è stata espresso dall’Assessore Stefania Morra.

Da parte di ciascun rappresentante di Ordine/Collegio professionale ed Associazione è stata portata una riflessione sugli aspetti più importanti da considerare nelle attività future del Tavolo di lavoro in questione.

Il Sindaco Rasero ha confermato che è prevista una formalizzazione in Giunta comunale dell’intendimento dell’Amministrazione di procedere con la realizzazione del Piano e del Regolamento del verde che – una volta elaborati – saranno poi portati all’approvazione del Consiglio comunale.

Le attività del Tavolo riprenderanno nella seduta di giovedì 25 marzo con un esame comparato dei Piani e Regolamenti del verde già elaborati ed operativi in realtà urbane comparabili con Asti.

Da parte di tutti i partecipanti è emersa la piena e fattiva disponibilità ed interesse a collaborare alla elaborazione degli strumenti normativi/gestionali del verde, indispensabili per un miglioramento continuo degli standard di qualità di vita di Asti.

Nella foto un momento dell’incontro