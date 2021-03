Asti, incendio ad un tetto in Via Bigliani

I vigili del fuoco del comando di Asti sono intervenuti nel primo pomeriggio per un incendio in via Bigliani.

Il tetto di una casa a schiera è stato coinvolto dalle fiamme, la squadra ha utilizzato un’autoscala, lance con getto nebulizzato ed anche una motosega per “tagliare” la propagazione del rogo alle travature. Operazioni che devono essere svolte con professionalità per poter lavorare sui tetti più recenti realizzati con tutta una serie di materiali diversi e stratificati per conferire capacità isolanti alla copertura.

Dopo circa 2 ore intervento concluso con danni limitati.