Asti, in distribuzione il nuovo numero della rivista Culture

È uscito l’ultimo numero di “Culture”, rivista dell’Associazione culturale Davide Lajolo. Questa edizione della pubblicazione pone l’attenzione sulla dimensione dei piccoli paesi, prendendo come osservatorio il Monferrato astigiano con la sua identità storica, le produzioni d’eccellenza, il paesaggio patrimonio dell’Umanità UNESCO, ma anche con le molte sue criticità e marginalità. La rivista amplia le riflessioni emerse nella XII edizione del Festival del paesaggio agrario 2020 dal titolo “Lo sviluppo delle comunità rurali”.

Dopo l’Introduzione di Laurana Lajolo, presidente dell’associazione, la rivista si compone delle seguenti sezioni: “Valorizzare il territorio” che riflette sulle peculiarità e le notevoli potenzialità del territorio nella direzione di cambiare il corso del processo economico e salvaguardare l’ecosistema naturale del paesaggio come bene comune; “I servizi”, sulle carenze e le necessarie dotazioni da fornire ai paesi per rispondere ai nuovi compiti; “Investimenti per lo sviluppo”, sugli gli interventi economici; “Agricoltura e cambiamenti climatici”, sulle conseguenze dell’aumento delle temperature e del dissesto del territorio sulle produzioni di alta qualità, che plasmano il paesaggio riconosciuto come archetipo delle vigne europee; “La comunità rurale”, una riflessione su passato e presente. Infine il ricordo di due amici dell’Associazione culturale Davide Lajolo recentemente scomparsi, Franco Laiolo e Bruna Laiolo, curato da Domenico Bussi.

Tutti testi della rivista sono disponibili su http://www.davidelajolo.it/adl_culture.php