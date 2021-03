Cattedrale gremita questa mattina per la celebrazione liturgica della Domenica delle Palme, presieduta dal vescovo di Asti Marco Prastaro.

Nell’assoluto rispetto delle normative anti Covid, la messa è stata molto partecipata. Scene sicuramente diverse da quelle dello scorso anno quando la celebrazione si era tenuta unicamente in streaming, a causa del lockdown totale.

Galleria fotografica Messa delle palme 2021 Asti









I riti della settimana Santa proseguiranno come consuetudine nei prossimi giorni, con l’unica eccezione della Via Crucis cittadina che non avrà luogo.