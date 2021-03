Asti, Fratelli d’Italia celebra l’anniversario dell’unità d’Italia

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del coordinamento provinciale di Asti di Fratelli d’Italia.

Fratelli d’Italia ha voluto celebrare l’anniversario dell’unità d’Italia, ne ha sentito la necessità. È necessario infatti ricordare che la patria è nata dal sacrificio di molti che un tempo non potevano dire di essere italiani, non potevano dire che lottavano per costruire una focolare dei padri dove poter tutelare e sviluppare le proprie tradizioni, la propria lingua e la propria cultura. Agivano nonostante i divieti di parlare di Italia come uno Stato indipendente. È quindi necessario ribadire oggi l’ovvio e che l’Italia è una nazione sovrana e che gli italiani non sono sudditi di nessuno, che sia un altro stato, che sia l’unione europea, che siano delle organizzazioni multinazionali pubbliche o private.

Fratelli d’Italia, coordinamento provinciale di Asti