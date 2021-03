Asti, donato il ricavato dallo stand delle Figurine alla Croce Rossa

Asti si conferma la città delle figurine, come dimostra la grande partecipazione domenica scorsa allo Stand delle Figurine allestito da Andrea Morando e il suo staff in occasione del mercatino dell’Antiquariato.

E da sempre ad Asti la Figurina fa Beneficenza, così anche questa volta, come è sempre successo per la manifestazione Le Giornate delle Figurine, è stato possibile destinare l’importo netto delle offerte ricevute in beneficenza.

“Quest’anno iniziamo ad aiutare la Croce Rossa Italiana di Asti, un piccolo contributo per aiutare un Grande sforzo che loro hanno fatto e stanno facendo per aiutare le persone in difficoltà..” afferma Andrea Morando, dopo aver disposto il bonifico a favore del comitato locale della CRI. “Grazie per quello che fate per noi. Un saluto Particolare a due grandi amici, al Presidente Stefano Robino e Davide Fontebasso, e a tutti gli amici della CRI di Asti. L’Italia senza i volontari sarebbe ferma” chiosa Morando.

” Un sentito grazie per l’offerta ricevuta in momento così difficile la somma ricevuta andrà ad arricchire il fondo per l’acquisto di un Doblo” le parole di Stefano Robino, presidente della CRI di Asti