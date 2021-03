Asti, con la sospensione delle lezioni in presenza non circolano i bus scolastici di Asp

In seguito alla sospensione delle lezioni scolastiche in presenza, a partire da mercoledì 17 marzo non circolano i bus Asp delle linee di rinforzo studenti e delle linee frazionali scolastiche Castiglione-Pontesuero-Scuola Media “Jona”, Asti-Revignano-Vaglierano Basso, Asti-Montemarzo, Asti-Quarto-Valenzani e Asti-San Grato-Sessant.

Relativamente alla linea scolastica Piazza Marconi-Scuola Parini circoleranno regolarmente i bus delle corse in partenza da piazza Marconi alle ore 7,37 e in partenza da via Gancia alle ore 13,30.

Eventuali esigenze di trasporto degli studenti delle Scuole Medie Inferiori e Superiori che frequentano comunque lezioni in presenza, potranno essere comunicate all’Ufficio Informazioni del Movicentro, telefonando al numero 0141 434711.

Per informazioni: tel. 0141 434711, www.asp.asti.it e app AstiSmartBus.

Nella foto, l’autobus di una linea di rinforzo studenti