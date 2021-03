Asti, alla Bottega Rava e Fava promozione sui prodotti per la casa Altromercato

In programma dal 2 al 13 marzo alla Bottega Rava e Fava di via Cavour 83 ad Asti “Sentiti a casa”, una grande fiera dei prodotti per la casa a marchio Altromercato.

Saranno proposte tutte le filiere artigianali del commercio equo e solidale: cesteria, piatti e stoviglie, teiere e servizi da te’ ed accessori e tessili per la casa. Eccellenze artigiane provenienti da tutto il mondo con utilizzo di materie prime naturali e tecniche di lavorazione tradizionali. Il giusto compenso dato ai produttori permette la salvaguardia di intere comunità.

I produttori coinvolti in queste filiere sono stati duramente colpiti economicamente in questo anno dagli effetti della pandemia. Al fine di sostenerli in questo periodo sarà promossa tutta le linea Home Altromercato con sconti dedicati.