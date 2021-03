Associazione Nazionale Alpini Asti, chiuse le prenotazioni dell’uovo di Pasqua

Per Pasqua l’Associazione Nazionale Alpini ha proposto la vendita solidale di uova di Pasqua dal Cuore Alpino. L’Associazione Alpini di Asti ha comunicato che le prenotazioni dell’uovo di Pasqua sono chiuse. Perciò non è più possibile aderire all’iniziativa. Un’iniziativa che era nata per mantenere vivo lo spirito di solidarietà e tradizione che la contraddistingue anche in questo momento difficile, a causa della pandemia.