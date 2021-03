Arrivano le nuove letture online della Biblioteca Monticone di Canelli

Sabato 13 Marzo 2021, alle 17, tutti on line per le nuove letture della biblioteca Monticone di Canelli. Gli incontri, sempre sulla piattaforma Zoom, sono rivolti alla fascia dai 3 agli 8 anni, ma non solo… perché sovente i fratelli più grandi e gli adulti si lasciano coinvolgere e rapire quanto i più piccoli.

Chi ha già seguito le precedenti letture riceverà automaticamente il link; per chi volesse partecipare basta inviare una mail all’indirizzo: bibliotecamonticone@virgilio.it

“Aiutateci a diffondere la notizia e non perdete questa occasione, per moltissimi motivi. Perchè i libri proposti sono tutte novità editoriali rivolte all’infanzia, acquistate da poco dalla Biblioteca. Perché mancano a tutti i tradizionali appuntamenti di lettura ad alta voce, che erano belle occasioni di incontro e condivisione di emozioni positive attraverso i libri, che ci fanno sentire meno soli, in questo momento in cui la pandemia ci costringe a rarefare le relazioni. Perché i libri sono sempre preziose occasioni di crescita e anche perché le lettrici volontarie, sempre più coinvolgenti e tecnologiche – Paola Malerba, Loredano Marmo, Mariangela Santi e, ultimo acquisto, Gianni Perrucci – continuano a seguire i corsi di aggiornamento proposti dalla Biblioteca Astense, per supportare adeguatamente le letture, inserite nel progetto Nazionale “Nati per leggere”.

…e allora ci vediamo sabato 13 in tanti, tantissimi, per emozionarci e divertirci insieme!” è l’appello che parte dalla Biblioteca Monticone di Canelli.