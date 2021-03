Aperture straordinarie nel periodo pasquale per i punti vendita partner di Rava Fava di Costigliole e San Damiano d’Asti

I due punti vendita partner della Cooperativa Della Rava e Della Fava di San Damiano e Costigliole d’Asti aumentano il servizio di apertura in questo periodo pre-pasquale.

QUALCOSA DI BUONO-GIUSTO PASQUA 2021

‘QUALCOSA DI BUONO’, il punto vendita locale, bio ed equosolidale di Viale Marconi 36 a Costigliole d’Asti gestito in collaborazione con la Cooperativa Sociale LeAli è aperto il martedì e venerdì con orario 9-12/15-18 e il giovedì e sabato al mattino dalle 9 alle 12. Per qualsiasi esigenza è possibile telefonare al 348-2309368. Vendita diretta dei propri biscotti artigianale, uova di cioccolato, cioccolatini e confezioni regalo. Sugli scaffali si potranno trovare alcune eccellenze del territorio: vini, marmellate e miele ed un buon assortimento di prodotti da agricoltura biologica (pasta, passate di pomodoro, olio, succhi di frutta, legumi) e del circuito del commercio equo e solidale (caffè, the, zucchero di canna, cacao e cioccolato).

Ogni venerdì su prenotazione telefonica viene sfornata la pizza nel proprio laboratorio.

‘QUALCOSA DI GIUSTO’ è attivo in Corso Roma 10 in San Damiano d’Asti grazie alla collaborazione con i volontari dell’Associazione Gruppo per l’Autogestione che in questo periodo oltre all’apertura di tutti i lunedì di marzo e garantiranno anche per mercoledì 31 marzo e giovedì e venerdì 1 e 2 aprile con orario 9-12,30.

E’ un presidio storico trentennale del commercio equo e solidale che propone un ampio assortimento di alimentari ed artigianato fair trade. In questo periodo sugli scaffali si potranno trovare anche le uova di cioccolato e le colombe pasquali sia di Altromercato che di Libero Mondo con possibilità di confezioni regalo.