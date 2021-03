Anti Incendi Boschivi, approvato il nuovo piano regionale fino al 2025

Più efficacia, più efficienza, più sicurezza del personale per ridurre gli incendi nei boschi del Piemonte. Sono questi i criteri che hanno guidato la redazione del nuovo Piano regionale antincendi boschivi 2021-2025: il documento, programmatorio di tutte le attività di previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi, è stato approvato oggi dalla Giunta regionale.

«Abbiamo realizzato questo piano in tempi rapidi grazie alla collaborazione di tutti i soggetti coinvolti – commenta l’assessore alla Protezione civile della Regione Piemonte Marco Gabusi –: Carabinieri Forestali, Vigili del fuoco, Corpo Volontari AIB Piemonte, IPLA, Arpa Piemonte, Università di Torino Dipartimento di scienze forestali. È un piano quanto mai attuale anche in considerazione dei numerosi incendi che hanno impegnato in questi giorni il Sistema antincendi boschivi piemontese, soprattutto nelle province di Torino, Biella e Verbania. Anche se il maltempo ci sta dando una tregua il Sistema Antincendi Boschivi tiene alta la guardia poiché già da sabato pomeriggio è previsto vento forte dal Centro funzionale Arpa Piemonte, che farà risalire il rischio incendi».

Il Piano 2021-2025 è stato progettato, condiviso e redatto con la collaborazione di tutte le componenti istituzionali, volontarie, tecnico scientifiche del Sistema antincendi boschivi per raggiungere il comune obiettivo, ovvero la redazione di un documento di indirizzo, essenziale per la programmazione dell’attività pluriennale in materia, al fine di perseguire la riduzione delle superficie percorse dal fuoco, secondo criteri di efficacia, efficienza e sicurezza del personale coinvolto.

In sintesi, descrive i processi tecnici, organizzativi ed amministrativi necessari alla protezione del territorio forestale dagli incendi.

I temi sviluppati sono: l’analisi dei caratteri territoriali e climatici; la descrizione del sistema operativo antincendi boschivi del Piemonte; le banche dati e statistiche degli incendi in Piemonte; la zonizzazione del rischio; il cambiamento climatico e azioni potenziali; gli interventi per la prevenzione; il sistema di previsione del pericolo; l’organizzazione del dispositivo di lotta attiva; l’attività per la sicurezza degli operatori AIB; il piano economico per la realizzazione degli obiettivi descritti.