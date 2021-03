Anche Asti partecipa a “Fame e sete di giustizia”: l’appello di padre Alex Zanotelli

Nella settimana che precede la Pasqua, per dare voce anche ad Asti all’appello di Alex Zanotelli e “ricordare a tutti l’impegno inderogabile di salvare ogni vita umana, un dovere morale che unisce credenti e non credenti”, l’appuntamento è nel giorno di mercoledì, dalle ore 18.45 alle 19.30, alla Cattedrale di Asti per un momento di riflessione, preghiera e digiuno.

L’iniziativa è promossa da ACLI, Caritas, Centro Missionario, Ufficio Migrantes, Pastorale del lavoro, Libera Asti e la rete Welcomingasti.

Il link a cui trovate l’appello di padre Alex è https://cantierecasacomune.it/fame-e-sete-di-giustizia/