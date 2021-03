Oggi, 18 marzo, anche a Costigliole d’Asti si celebra la prima giornata nazionale in memoria delle vittime del Coronavirus.

Alle ore 11 “davanti al palazzo comunale”, accompagnato dal suono delle campane, il Sindaco, Enrico Cavallero, con la fascia tricolore, osserverà un minuto di silenzio al cospetto della bandiera italiana esposta a mezz’asta.

L’invito per i cittadini costigliolesi è quello di unirsi al Sindaco in modo virtuale dalle proprie abitazioni per questa ricorrenza, al fine di trasmettere a tutta la comunità ancora fortemente provata da questa triplice emergenza sanitaria economica e sociale, un segnale importante di fiducia e di speranza.