Altromercato e Germinal una partnership per le persone e l’ambiente: i biscotti “Giusti”

La storia di Altromercato – la principale organizzazione italiana di Commercio Equo e Solidale e una delle maggiori al mondo – e Germinal – azienda leader nelle produzione e commercializzazione di prodotti biologici, salutistici e funzionali, si incrocia nel 2008 durante una fiera di settore. Da quel momento in poi le due realtà hanno camminato fianco a fianco per portare avanti progetti dai valori comuni, quali il rispetto dell’ambiente, il biologico e il benessere delle persone.

Entrambe le aziende hanno messo a fattor comune le proprie expertise: Altromercato ha fornito il presidio delle filiere etiche dall’alto impatto sociale e basso impatto ambientale realizzate in trent’anni di esperienza, e l’affidabilità nella costruzione di filiere equo solidali per le materie prime dalle qualità eccellenti provenienti dal Sud del mondo.

Germinal, invece, ha messo a disposizione il proprio know how produttivo, derivante da oltre 40 anni di esperienza, ed il proprio impegno per la sostenibilità alimentare e ambientale, che si traduce nell’utilizzo di energia da fonti rinnovabili, di materie prime da filiera 100% italiana e nella scelta di imballaggi 100% riciclabili, e recentemente anche compostabili e biodegradabili. Sicurezza e qualità del prodotto, oltre al rispetto dell’ambiente e dei principi etici, sono i suoi punti di forza principali.

Una comunanza di intenti e di valori che ha portato non solo alla realizzazione di prodotti, ma anche alla collaborazione in progetti di cooperazione sin dal 2010, come nel caso del sostegno dato ai coltivatori di canna da zucchero di Manduvirà in Paraguay,i quali cercavano l’indipendenza e l’affrancamento dai latifondisti e dai poteri locali. Germinal ha appoggiato Altromercato in questo progetto, che ha visto l’attivazione di crowdfunding popolare e di fondi di finanziamento per la costruzione del primo zuccherificio indipendente.

Un altro esempio è la recente filiera di zucchero biologico in Thailandia, con NGC – THE NATURAL GROWTH CO., LTD, a Bangkok. Una realtà illuminata guidata da una donna che coinvolge a sistema uno zuccherificio e un centinaio di famiglie contadine proprietarie della terra, con sistemi sostenibili di coltivazione, compostaggio delle bagasse, formazione in campo e prezzi equi superiori al prezzo locale.

Nel tempo le referenze realizzate da Germinal con lo zucchero Altromercato sono cresciute, rendendo l’unione dei due marchi sul packaging un simbolo di impegno e riconoscibilità verso i consumatori.

Dalla collaborazione e co progettazione sono nate molte reciproche opportunità come la presenza nella ristorazione scolastica.

LA NUOVA LINEA DI BISCOTTI “I GIUSTI”

L’ultimo progetto comune è la creazione della linea di biscotti “I Giusti”, quattro diverse referenze nate dall’incontro tra le filiere agricole selezionate del grano 100% italiano di Germinal e le filiere etiche del Commercio Equo e Solidale Altromercato del cacao, dello zucchero di canna, del prezioso miele di Ulmo, del riso e della frutta secca.

Un naming “I giusti” che racconta la bontà del progetto a tutto tondo.

Si tratta di frollini giusti per ogni occasione, dalla colazione in famiglia alla merenda con le gocce di cioccolato e miele, dalla pausa con snack leggero per chi si tiene in forma ad ogni età, con il frollino semintegrale e ricco di fibre, riso e avena e miele ulmo, fino ai golosi e intensi momenti al cacao e anacardi, per dopo cena intriganti o di accompagnamento al caffè.

Senza olio di palma, con uova di galline allevate all’aperto e solo zucchero di canna, sono “Giusti” anche per il pianeta: tra le scelte “giuste” l’utilizzo di oltre il 50% di materie prime dal Commercio Equo e Solidale in ricettazione, la produzione in impianti alimentati a energie rinnovabili, fino all’innovazione nel packaging, che abbandona la plastica a favore di una soluzione interamente riciclabile nella carta, una attenzione al fine vita che contribuisce a ridurre l’impronta eco del prodotto.

La linea in formato 300 g e 700 g family, è presente in tutte le Botteghe Altromercato e nei migliori distributori.