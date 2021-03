Altromercato, arriva GrOw: l’uovo che fa crescere il futuro

Cos’è Grow? Grow è un uovo simbolo della sostenibilità! GROW è molto più di un uovo di cioccolato fondente bio con granella di fave di cacao.

Per ogni uovo di Pasqua Grow verrà piantato un albero di cacao. Il Theobroma cacao è una pianta sempreverde molto delicata che teme l’insolazione diretta. Per questo va fatta crescere all’ombra di alberi più alti come palme e banani. È in questo ecosistema protetto che crescerà la pianta di cacao, garantendo ai coltivatori una fonte di reddito e di sostentamento sostenibile al 100%.

L’uovo GROW è un’opportunità per fare qualcosa di concreto per il pianeta e per le persone: acquistandolo si contribuisce alla creazione di una nuova piantagione di cacao sostenibile in una zona del Perù a forte rischio deforestazione. Si sostiene la comunità che si prende cura di un intero habitat. Anche la confezione è speciale: in carta seta realizzata a mano dalle artigiane di Prokritee, in Bangladesh che si può riutilizzare nel rispetto delle persone e del pianeta.

Grow è un uovo di Pasqua fondente con pregiato cioccolato, una croccante granella di fave di cacao e una confezione di carta seta equosolidale e riutilizzabile. Ma non è solo questo. Grow è molto di più. È la tua opportunità di fare qualcosa concretamente per il pianeta e per le persone.

UOVO DI PASQUA GROW: COS’È?

Grow è un piccolo seme che aspetta di essere piantato. È un uovo di Pasqua con una sorpresa speciale: un albero in regalo. Inquadrando il QR code all’interno, si darà vita a una nuova foresta sostenibile in una zona del Perù a forte rischio deforestazione e verrà supportata la comunità che se ne prenderà cura. Chi lo riceverà potrà inoltre scegliere il nome dell’albero che verrà piantato e riceverà periodicamente aggiornamenti e curiosità su di lui e sul nostro progetto.

UOVO DI PASQUA GROW: CHE TIPO DI ALBERO SARÀ?

UOVO DI PASQUA GROW: DOVE VERRÀ PIANTATO L’ALBERO?

La nuova foresta sorgerà nella Comunità di San Martìn, nel Nord del Perù. Con questo albero verrà difeso un luogo dove la biodiversità è a rischio per l’avanzata di una deforestazione senza scrupoli che impoverisce la terra e l’economia di una intera regione.

UOVO DI PASQUA GROW: CHI SE NE PRENDERÀ CURA?

Attivando la sorpresa all’interno dell’uovo di Pasqua Grow ci si unisce ai veri guardiani della foresta: i contadini della comunità di San Martìn. Questi custodi della biodiversità vivono in una zona rurale montuosa e si sono organizzati per la salvaguardia di un’area naturale protetta che non è ancora stata dichiarata tale dal governo per cause burocratiche.

Con Grow e l’aiuto del nostro produttore locale Norandino li sosterremo concretamente nella difesa della foresta che custodiscono.

