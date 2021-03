All’Artom di Asti il corso di comunicazione visiva “Siti belli”

Al via all’Istituto Artom il corso di comunicazione visiva per gli studenti del triennio e di altre scuole, denominato “Siti Belli”.

“Il progetto si chiama “Siti Belli – spiega il Dirigente Calcagno – nome nato tra di noi un po’ scherzosamente ma poi adottato formalmente. Il corso coinvolge non solo l’indirizzo informatico ma gli studenti di tutti gli indirizzi, perché chiunque decida di mettersi in proprio, aprire una start up ad esempio, non può ormai trascurare la comunicazione sul web per fornire informazioni e per promuovere la propria attività. Il tema è di sicura attualità e freschezza, un sito ha connotazioni tecniche, amministrative e certamente deve corrispondere a canoni di fruizione che, al contrario, lo renderebbero poco visibile. Ai nostri studenti, bravissimi tecnicamente, abbiamo voluto offrire un passo in più.”

Un nuovo modo di lavorare in PCTO (già alternanza scuola lavoro) poiché non è possibile per gli studenti lavorare in presenza nelle aziende, è proprio l’organizzazione di incontri e di corsi specifici che possono essere considerati esperienza come orientamento per il futuro ingresso nel modo del lavoro.

L’Istituto Artom, tra le diverse opportunità, propone anche un corso di comunicazione visiva il cui scopo è quello di introdurre al design della comunicazione visiva e fornire le basi che permettano lo sviluppo di siti web con una interfaccia ben progettata, bella da vedere ma anche semplice, comoda e gradevole da utilizzare anche per l’utente meno pratico di informatica.

Il corso, rivolto agli studenti dell’Istituto ma aperto anche a studenti esterni ha raccolto 150 adesioni.

”Possiamo vantare, tra gli iscritti esterni – sostengono i professori Cotto, Pampararo, Infanti e Favrin – anche alcuni docenti oltre che studenti di scuole della provincia.” Inoltre, fra i relatori, si annovera anche una giovane laureata in Ingegneria del Politecnico di Torino, Ilaria Cavagnino, specializzata in web designer.

Il corso si struttura in nove lezioni, da tre ore ciascuna, che spaziano da elementi di web design a word press fino al video editing.