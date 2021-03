Alla scoperta della filiera del miele alla Bottega Rava e Fava di Asti

Continuano le giornate dedicate a prodotti, produttori e filiere del commercio equo e solidale alla Bottega Rava e Fava di via Cavour 83 ad Asti.

Dopo le tisane-infusi, i biscotti, lo zucchero e le spalmabili dolci, dal 4 al 14 marzo si andrà a conoscere la filiera del miele con un invito alla prova del 20% di sconto sull’acquisto. Il miele millefiori ed il monoflora all’arancio provengono da una piccola organizzazione di apicoltori dello stato messicano di Morelos impegnata in progetti di eco-sostenibilità comunitaria di 150 famiglie in una zona incontaminata di boschi.

La CoopSol riunisce apicoltori argentini produce ottimi mieli millefiori e degli autoctoni fiori di atamisqui; l’idea originale inoltre di questa cooperativa di piccoli apicoltori è stata quella di proporre i mieli speziati alla cannella, allo zenzero e curcuma unendo le qualità dietetiche di miele e spezie, due filiere che s’incontrano per realizzare un prodotto di alta qualità.

Per la linea Solidale Italiano la promo comprende amche il miele italiano di fiori di acacia della Cooperativa Sociale onlus ‘I Germogli’ di San Colombano al Lambro impegnata attivamente nell’inserimento sociale e lavorativo di giovani in difficoltà.