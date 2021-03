Alla Bottega Altromercato una buona Pasqua con le linee primaverili di Natyr

Per il periodo pasquale, dal 22 marzo al 3 aprile alla Bottega Rava e Fava di via Cavour 83 si andrà a scoprire le linee primaverili di Natyr la prima e storica cosmesi biologica e fair trade di Altromercato.

Può essere un ottimo regalo di Pasqua da abbinare con i tanti dolci della nostra tradizione.

E’ una cosmesi con diverse filiere etiche che garantiscono lavoro dignitoso – soprattutto a gruppi organizzati di donne – e rispetto per l’ambiente.

Piante, fiori, essenze, frutta sia spontanee che da agricoltura biologica che diventano cosmetici ad alta qualità.

In questo periodo sarà proposta la linea ibisco, completa ed innovativa per la cura del viso e corpo; l’ibisco, il fiore della bellezza, viene coltivato e raccolto alle pendici del Monte Kenia dalle donne dell’organizzazione Meru Herbs.

Un’ottima idea regalo è la line Reuse me, l’ultima nata da Natyr, che si prende cura non solo del nostro benessere ma anche quello del pianeta.

I flaconi infatti sono totalmente plastic free, in alluminio riciclato e riutilizzabili.

La linea è composta da bagnoschiuma, shampoo ed acqua micellare con ingredienti biologici, in particolare l’aloe vera di Green Net, pioniera del biologico in Thailandia. E’ un’organizzazione agricola in prima linea per cercare di mitigare gli effetti nefasti dei cambiamenti climatici.

