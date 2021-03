Alla Biblioteca Astense restano attivi il prestito sulla soglia e il servizio a domicilio per gli utenti fragili

Con l’ingresso del Piemonte in zona rossa, alla Biblioteca Astense Giorgio Faletti resta attivo il servizio di consegna “sulla soglia” dei libri, che i tesserati potranno prenotare, preferibilmente via email, all’indirizzo prestiti@bibliotecastense.it, oppure telefonando al numero 0141 593002 dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13.

Il ritiro, dopo aver ricevuto conferma che i libri richiesti sono effettivamente disponibili, potrà avvenire in Biblioteca dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 nel pieno rispetto delle misure vigenti. Attualmente non è consentita la consultazione in sede.

Nei medesimi giorni e orari resta attivo il box restituzione libri all’ingresso.

Grazie alla collaborazione dei volontari dell’Auser Ala di Asti, continua anche il servizio di consegna a domicilio riservato agli utenti fragili, regolarmente iscritti alla Biblioteca Astense e residenti nel Comune di Asti, Over 70 o persone invalide, disabili o, più in generale, tutte le persone con temporanee difficoltà motorie. Il servizio è gratuito e può essere prenotato via mail o telefono come sopra.

Il prestito ha una durata di 30 giorni e può essere eventualmente prorogato prima della scadenza. Gli utenti sono tenuti a un corretto trattamento del materiale della biblioteca, attenendosi alle norme igienico-sanitarie tipiche di questa fase di emergenza. I volumi rientrati dal prestito saranno posti in quarantena per 9 giorni prima di essere nuovamente disponibili, sulla base delle raccomandazioni per il trattamento dei materiali bibliografici e documentali per il contenimento del rischio da contagio da Covid-19.