Alba, Unità d’Italia: i portici del Municipio e le torri di piazza Risorgimento illuminati con il tricolore

Da oggi e per tutta la settimana piazza Risorgimento si accenderà dei colori della bandiera italiana per celebrare il 160° anniversario dell’Unità d’Italia. I portici del Municipio e le torri albesi verranno illuminati con il tricolore in occasione della festività nazionale che ricorda la proclamazione del Regno d’Italia avvenuta il 17 marzo 1861 e la nascita dello Stato italiano. Dal 2012 il 17 marzo è la “Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’inno e della bandiera”.

“Oggi più che mai lo spirito di unità nazionale è determinante per affrontare il momento difficile che stiamo vivendo – dichiara il sindaco Carlo Bo –. Da oltre un anno la pandemia ha messo in discussione le nostre certezze e sconvolto la nostra quotidianità. Solo insieme, con coesione e spirito di comunità, potremo lasciarci alle spalle tutto questo e ripartire”.