Alba: riunione del Coc per l’emergenza sanitaria

Questa mattina, lunedì 8 marzo, si è riunito il COC, per confrontarsi sulle nuove disposizioni nazionali e regionali, nonché per stabilire i provvedimenti a livello comunale.

“Il numero dei positivi in città – dichiara il sindaco Carlo Bo – ci impone massima attenzione per evitare un progresso rapido dei contagi. Ciascuno faccia la sua parte, nel rispetto delle vittime che anche la nostra città ha dovuto piangere e degli operatori sanitari che da un anno si adoperano per noi. Faccio mio l’invito del Direttore generale dell’Asl Cn2 Massimo Veglio che chiede ancora uno sforzo da parte della popolazione per ridurre il numero dei contagiati e non compromettere la campagna vaccinale.”

Il Piemonte è in zona arancione, ma suddiviso al suo interno in due fasce di rischio: Alba rientra nella fascia 1, più restrittiva, che prevede la didattica a distanza per tutte le scuole di ogni ordine e grado, fatta eccezione della fascia di età 0-3.

Inoltre per la fascia 1:

a far data dal 9 marzo 2021, non è consentito l’utilizzo delle aree attrezzate per gioco e sport (a mero titolo esemplificativo, aree attrezzate con scivoli ed altalene, campi di basket, aree skate) in aree pubbliche e all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, fatta salva la possibilità di fruizione da parte di soggetti con disabilità.

Si informa che saranno chiuse al pubblico, fino al 06 aprile 2021 compreso, tutte le aree attrezzate per gioco e sport in aree pubbliche e all’interno di parchi, ville e giardini pubblici che saranno transennati o, comunque, delimitati con opportuno materiale ad alta visibilità e con l’apposizione di cartelli informativi. Resteranno aperti, a esclusivo servizio dei soggetti con disabilità, il giardino Dalmasso di corso Langhe e il parco Sobrino in piazzale Beausoleil.

l’accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani;

si raccomanda fortemente, per le attività di ristorazione, la vendita con consegna a domicilio in luogo dell’asporto.

Si ricorda che sul sito del Comune di Alba è presente l’elenco delle attività, alimentari e non, che effettuano consegne a domicilio: https://www.comune.alba.cn.it/notizie-in-primo-piano/4710-consegne-a-domicilio-ad-alba-alimentari-e-non. Si invitano i cittadini a usufruire di questa possibilità, nonché gli esercenti che ancora non abbiano segnalato il servizio a contattare il comune, inviando una mail a: alba@comune.alba.cn.it.

Sono sospesi mostre e aperture al pubblico di musei e luoghi della cultura, a eccezione delle biblioteche che offrono servizi con prenotazione.

Onde evitare assembramenti, il cortile della Maddalena resterà chiuso, con ingresso riservato solamente a chi deve ritirare o restituire i libri. La biblioteca comunale rimarrà aperta il martedì e il giovedì, dalle 10 alle 12 e dalle 15:30 alle 17:30, per servizio di prestito e restituzione dei libri esclusivamente su prenotazione, contattando la Biblioteca allo 0173.292.468 o scrivendo a prestito@comune.alba.cn.it. Il catalogo dei libri è disponibile on-line all’indirizzo www.librinlinea.it.

Restano sempre disponibili i servizi digitali (videoclip per bambini e adulti, prestito e-book, consultazione periodici on-line) accessibili dalla pagina web della Biblioteca (www.comune.alba.cn.it).