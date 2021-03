Alba, le torri si illuminano di giallo per la Giornata Mondiale dell’endometriosi

La città di Alba aderisce alla campagna “Facciamo luce sull’endometriosi”, illuminando di giallo le torri di piazza Risorgimento sabato 27 marzo.

“L’endometriosi è una patologia molto diffusa tra le donne, ma ancora poco conosciuta – sottolinea l’assessora Elisa Boschiazzo – Per questo abbiamo deciso di partecipare alla campagna perché l’informazione è l’arma fondamentale per promuovere un’adeguata prevenzione che permetta a tutte noi donne di intervenire tempestivamente con la cura.”

Dal 2014, marzo è il mese di consapevolezza dell’endometriosi, una malattia cronica che affligge in Italia circa 3 milioni di donne in età fertile. Per la Giornata Mondiale da otto anni viene organizzata una marcia di sensibilizzazione; quest’anno per il protrarsi dell’emergenza sanitaria da Covid 19 è prevista un’edizione virtuale in programma per sabato 27 marzo.