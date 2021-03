Alba: fino al 30 marzo è possibile chiedere un orto urbano

L’Amministrazione comunale di Alba ha approvato due bandi per la concessione di 51 orti urbani in Strada Bussoletta (frazione Mussotto) per cinque anni dal 2021 al 2026 e 27 orti urbani in Viale Cherasca per tre anni, dal 2021 al 2024.

Possono chiedere un orto in Strada Bussoletta a Mussotto i residenti con più di 60 anni (categoria A), con meno di 60 anni (categoria B), le scuole con sede nel territorio comunale (categoria C) e le associazioni attive ad Alba da almeno 6 mesi (categoria D).

I richiedenti non devono essere agricoltori di professione e non devono disporre altri terreni coltivabili ad Alba o nei comuni limitrofi.

Titoli di preferenza: attestazione Isee inferiore a 20 mila euro, il numero di componenti del nucleo familiare, la presenza di soggetti diversamente abili nel nucleo e l’anzianità di residenza nel Comune.

Mentre per presentare domanda di concessione di un orto urbano in Viale Cherasca, bisogna essere residenti nel Comune di Alba ed avere un’età minima di 60 anni.

Gli assegnatari sono tenuti a coltivare personalmente l’appezzamento ed i prodotti derivati non possono essere venduti, ma utilizzati solo per autoconsumo.

È possibile presentare domanda fino a martedì 30 marzo, utilizzando l’apposita modulistica presente al seguente link: https://www.comune.alba.cn.it/101-servizi-sociali-e-assistenza-scolastica/segreteriato-sociale-e-politiche-per-la-casa/4816-orti-urbani o reperibile allo Sportello Informazioni, all’ingresso del Palazzo comunale, in Piazza Risorgimento, 1.

Il modulo di domanda, compilato e sottoscritto, completo di tutti gli allegati compreso il documento di identità del richiedente, deve essere inviato tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comune.alba@cert.legalmail.it, oppure consegnato a mano all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Alba, via G. Govone, 11, previo appuntamento telefonando allo 0173 292353.

“Come Amministrazione – dichiara l’assessore ai Servizi Sociali Elisa Boschiazzo – teniamo molto, al progetto degli orti urbani, che negli anni ha coinvolto un numero sempre crescente di famiglie, giovani, anziani e associazioni con l’obiettivo di valorizzare gli spazi urbani, promuovere il rispetto dell’ambiente e favorire forme di socialità. Grazie all’intraprendenza e all’impegno dei concessionari, i nostri orti sono stati più volte premiati, anche in ambito nazionale, all’interno della rassegna “Comuni Fioriti”. Con la pubblicazione dei nuovi bandi auspichiamo di poter confermare questi risultati e di coinvolgere un sempre maggior numero di persone, sviluppando ed estendendo un progetto di grande valore sociale”.

Bandi, regolamenti, modulistica ed ogni altra informazione o contatto utile sono reperibili all’indirizzo: https://www.comune.alba.cn.it/101-servizi-sociali-e-assistenza-scolastica/segreteriato-sociale-e-politiche-per-la-casa/4816-orti-urbani.

Per ulteriori informazioni: Ufficio Servizi Sociali, via G. Govone 11, e-mail: servizi.sociali@comune.alba.cn.it – tel. 0173 292353/247.