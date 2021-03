Al Santuario di Crea la gara Fidal impreziosita dalla presenza della fortissima svedese Charlotta Fougberg

Ha avuto un’ottima risposta, nonostante l’emergenza sanitaria, la terza edizione della Trino-Santuario di Crea, che si è corsa domenica mattina, gara nazionale Fidal di corsa su strada, e prima prova del campionato ‘Corripiemonte’. Ad organizzarla è stato, con il patrocinio del Comune di Trino, il Gruppo Podistico Trinese, presieduto da Gianmarco Savio, con il coordinamento di Vanni Mussio.

Due, come previsto, sono stati i percorsi: quello ‘lungo’ con partenza da Trino al quale hanno preso parte 270 partecipanti. Alla fine la classifica ha visto laureato vincitore tra gli uomini Michele Belluschi della Podistica Recanati, mentre nella gara femminile si è imposta un’atleta di alto livello, la 35enne Charlotta Fougberg, svedese. Quest’ultima (anche seconda assoluta nella competizione), alla ricerca della qualificazione per le Olimpiadi, aveva chiesto di poter effettuare la prova dopo che la Maratona di Berna era stata annullata per maltempo.

Per la classifica della gara lunga: http://www.fidal.it/risultati/2021/REG24855/Gara186.htm

Il percorso ‘corto’, invece, dalla frazione di Madonnina di Serralunga di Crea ha registrato la partecipazione di 55 atleti e la vittoria, nella categoria maschile, del valdostano Nicolò Biazzetti, al femminile successo dell’astigiana Serena Delpiano della Podistica Valle Varaita. La manifestazione si è svolta nel più rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza sanitaria anti Covid-19.

Per la classifica della gara corta: http://www.fidal.it/risultati/2021/REG24855/Gara106.htm