Al negozio NaturaSì di Asti le colombe pasquali artigianali del Panificio Rizzato

Tutti i dolci pasquali proposti dai negozi della Cooperativa della Rava e della Fava sono frutto di un attento e prezioso lavoro di tantissimi artigiani dell’arte bianca: selezione delle materie prime biologiche, lavorazione artigianale, incontro della tradizione con nuovi gusti e nuove richieste dei consumatori.

Sabato 20 marzo al NaturaSì di piazza Porta Torino 14 in Asti si andrà a presentare una di queste realtà: lo storico Panificio Rizzato di Zugliano (VI) attivo dal 1978, pioniere della panificazione biologica e storico produttore della Coop. Della Rava e Della Fava.

I prodotti da ricorrenza sono una linea di produzione molto importante per questa azienda artigiana familiare; per Pasqua propone le colombe tradizionali ‘fresche’- preparate pochi giorni prima dalla consegna in negozio- le trecce e i dolci pasquali vegani.

La caratteristica principale è l’utilizzo della sola vaniglia in bacca come aroma e della pasta d’arancio di propria produzione; la pregiata farina di farro viene utilizzata nei vari impasti.

I canditi autoprodotti sono frutto di un lavoro semplice ed antico senza l’aggiunta di additivi che sprigionano profumi e sapori autentici.

La morbidezza di questi dolci pasquali è il risultato della lavorazione con la pasta madre con una lievitazione lenta che dura almeno 72 ore.

La cottura avviene in forno a legna vero fiore all’occhiello di quest’azienda.

Da evidenziare: dolci pasquali vegan senza ingredienti di origine animale.

https://www.facebook.com/147101688781731/videos/979863635505528 il video che presenta la produzione dei prodotti pasquali del Panificio Rizzato.

