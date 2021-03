Aido Asti, asta benefica con la maglietta autografata dal pallavolista Daniele Mazzone

Il primo protagonista del progetto “Aido Talent”, il pallavolista chierese Daniele Mazzone, centrale del Modena Volley e della Nazionale Italiana, dopo la Live svoltasi online sulla pagina Facebook di Aido Piemonte, il 13 Marzo 2021, incentrata sulla stretta correlazione tra volontariato e mondo dello sport e sui valori che legano fortemente queste due realtà, resilienza, gioco di squadra e fiducia in sé stessi, ha deciso insieme ad Aido di avviare una raccolta fondi, mettendo all’asta la sua maglietta autografata dei mondiali di pallavolo del 2018.

L’asta si svolgerà sul portale di eBay ed avrà inizio venerdì 19 Marzo e durerà fino al venerdì successivo, il 26 Marzo 2021.

Il ricavato andrà a finanziare tutti i progetti di sensibilizzazione alla cultura della donazione di organi, tessuti e cellule che Aido da sempre rappresenta e si impegna a diffondere sul territorio.

“È veramente un’occasione unica –dice la Presidente della Sezione Provinciale di Asti Irene Testa- grazie a Daniele Mazzone possiamo raccogliere fondi per le nostre attività in un momento in cui è impossibile incontrare il pubblico ed organizzare eventi, ma è indispensabile continuare con le attività di sensibilizzazione perché sono ancora tanti i pazienti in attesa di trapianto. Un messaggio importante come quello della donazione merita la nostra totale attenzione ed è una grande soddisfazione vedere un giovane campione come Mazzone che dona il suo talento, la sua sensibilità e la sua maglietta per supportare le realtà di Aido”.