“Ad Asti, troppo tempo senza parcheggi per rifare pochi centimetri di manto stradale”

Riceviamo e pubblichiamo lo sfogo di un commerciante su una situazione che si sta verificando in zona corso Alessandria, ad Asti.

“Una vera vergogna, una settimana che chi cerca di lavorare per sopravvivere viene privato dei parcheggi adiacenti alle proprie attività, per rifare pochi centimetri di manto stradale che ditte serie avrebbero fatto in un giorno.

Una vergogna che solo l’amministrazione Astigiana può permettere, ci auguriamo tutti che l’Assessore Stefania Morra prenda seri provvedimenti.

Ancora una volta le poche persone che ancora spendono vengono spinte alla grande distribuzione.

E l’opposizione?

Probabilmente vive in un altra città.”

Maurizio Finotto