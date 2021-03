A San Damiano d’Asti sempre più attenzione al verde pubblico tra interventi di manutenzione e nuove piantumazioni

Con una situazione covid in miglioramento, a San Damiano d’Asti si continua ad operare per rendere la città più pulita, con un’attenzione particolare al verde pubblico.

E’ quanto emerge dal consueto incontro settimanale in videoconferenza con il sindaco della città, Davide Migliasso.

“Siamo già partiti con tutta una serie di interventi che riguardano la manutenzione straordinaria, lavori di potatura sugli alberi sia nel concentrico che nelle frazioni, 376 in tutto, a partire da quelli dei viali che circondano il centro cittadino e di altre aree; gli interventi sono stati fatti anche nelle aree verdi, intervento con cadenza biennale. Da oggi iniziati gli interventi nelle aree verdi e nei parchi gioco” esordisce il primo cittadino

Ma gli interventi non si limitano alla manutenzione delle piante, ma anche a nuove piantumazioni: “Siamo molto attenti al verde pubblico: dopo aver piantato su terreno comunale in Regione San Vincenzo 40 piante tra querce, betulle, pioppi e tigli donati dalla regione, 50 piante acquistate con fondi propri comunali e 7 piante donate da privato, nei giorni scorsi sono state piantate altre nuove 20 querce. Ringraziano i trifolao sandamianesi per la fattiva collaborazione” afferma Migliasso

Continua anche l’azione di pulizia del territorio del gruppo di volontari: “Sabato scorso nuova giornata di raccolta rifiuti abbandonati su tutto il territorio comunale, grazie agli oltre 40 volontari. Chi avesse piacere di unirsi ce lo faccia sapere.” dichiara Migliasso che poi ribadisce “Basta abbandonare rifiuti, occorre rispetto.”

Per quanto riguarda la situazione covid i positivi sono 42, di cui un solo ricoverato non in terapia intensiva; non si registrano casi di positività alla Casa di Riposo.

Le vaccinazioni stanno proseguendo, vengono fatte tre giorni la settimana alla casa della salute. Si sta per concludere la vaccinazione degli over 80 in questa settimana, poi si procederà con quelle ad altre categorie e fasce d’età.