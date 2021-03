A San Damiano d’Asti proseguono i lavori alla Scuola Media, iniziata la campagna “San Damiano Pulita”

A San Damiano d’Asti l’emergenza covid non ferma i lavori alle strutture scolastiche e non frena l’attività dell’amministrazione comunale.

Nel consueto appuntamento settimanale con la stampa locale il sindaco, Davide Migliasso, fa il punto della situazione partendo dalle scuole: “Stanno continuando i lavori presso la Scuola Media di San Damiano, ho avuto oggi un incontro con i progettisti e tutti i tecnici che stanno seguendo i lavori; sono state eseguite in buona parte le opere strutturali di consolidamento quelle meno invasive, a breve inizierà il rifacimento del tetto, a cui seguiranno la sostituzione dei serramenti e il cappotto. In estate saranno eseguiti i lavori strutturali più invasivi, tutti i lavori del cantiere dovrebbero finire ad agosto, in modo da essere pronti per l’inizio del nuovo anno scolastico. Si tratta di un intervento complessivo da circa 1,2 milioni di euro.”

Ma quella delle scuole medie non è l’unica struttura in cui verranno eseguiti dei lavori: “Parallelamente stiamo lavorando in sinergia con la Provincia di Asti e la direzione scolastica dell’Istituto Penna per il cantiere che verrà aperto al termine dell’anno scolastico, nei locali che ospitano la sezione di San Damiano; stiamo cercando locali per ospitare le classi che non troveranno spazio all’interno della scuola ad inizio anno scolastico per i lavori strutturali, analoghi a quelli della scuola media, la durata dei lavori è prevista in 250 giorni. Metteremo a disposizione la cucina del foro boario per la scuola, stiamo ragionando con gli oratori delle parrocchie e alcuni locali della scuola media per collocare queste classi. Mi piace sottolineare la disponibilità dell’Istituto comprensivo a mettere a disposizione dei locali” spiega Migliasso.

Si passa poi ad analizzare la situazione covid che vede a San Damiano d’Asti 53 persone positive, di cui 2 ricoverate, mentre non ci sono casi di persone positive alla casa di riposo.

Emergenza sanitaria che è diventata anche economica, per questo si è reso necessario prevedere nuovamente la distribuzione di buoni spesa: “Ieri è scaduto il termine per le domande della quarta tranche buoni spesa (28.700 euro), pervenute in tutto 183 richieste, giovedì si riunirà la commissione per esaminare le domande e stilare la graduatoria. Ricordiamo ancora agli esercenti che si può presentare domanda per poter stipulare la convenzione per accettare i buoni spesa, basta rivolgersi agli uffici comunali.”

Per quanto riguarda invece un problema sempre attuale e, purtroppo, comune a quasi tutti le città e i comuni, quello dell’abbandono dei rifiuti l’amministrazione sta concentrando le sue attenzioni: “E’ partita una campagna di sensibilizzazione che abbiamo voluto chiamare “San Damiano Pulita”, che vede innanzitutto la creazione questo gruppo dei volontari, arrivato a 35 unità, che settimanalmente si occupano di raccogliere i rifiuti sul territorio comunale, il prossimo incontro sarà sabato pomeriggio. Per chi vuole aggiungersi al gruppo, può rivolgersi al comune per avere tutte le informazioni necessarie. Parallelamente a questa iniziativa siamo partite con una nuova campagna volta non soltanto sensibilizzare a non abbandonare rifuiti e a fare attenzione agli escrementi degli animali, ma stiamo cercando di spiegare come funziona la raccolta differenziata e i conferimenti alla piattaforma ecologica. Come amministrazione comunale abbiamo preparato dei prospetti che sono stati spediti a tutti gli amministratori di condominio sandamianesi per darli ai singoli condomini, così come quando ripartiranno le scuole in presenza verrà dato a ciascun studente un memorandum, da consegnare alle famiglie, sulla gestione della raccolta differenziata e sulla modalità di conferimento dei rifiuti alle postazioni.

Abbiamo anche previsto un indirizzo mail, manutenzione@comune.sandamiano.at.it, a cui è possibile porre quesiti e dubbi e proposte per il miglioramento servizio della raccolta rifiuti; inoltre sul sito del comune è possibile trovare tutto il materiale sull’informativa ai cittadini a questo indirizzo https://www.comune.sandamiano.at.it/it/page/trasparenza-raccolta-rifiuti-e-tari.” conclude Davide Migliasso.