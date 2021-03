A Costigliole d’Asti sono stati rinvenute decine di tonnellate di rifiuti, fra cui inerti e amianto, in diverse aree demaniali, in particolare in riva al Tanaro.

Gesti di inciviltà che non solo deturpano il territorio comunale, ma che potranno avere ripercussione economiche anche per tutti i cittadini costigliolesi, come spiega il sindaco Enrico Cavallero: “Abbiamo già attuato rimozione d’amianto e ne faremo ancora, i rifiuti che vedete nelle foto sono stati rinvenuti nella maggior parte sull’area demaniale e tocca al comune rimuoverli e lo faremo nei prossimi giorni, ma tanto è una cosa che facciamo sempre perchè tutte le settimane purtroppo ne troviamo.

Dispiace perchè poi farne le spese sono i cittadini onesti che fanno le cose in regola, noi come amministrazione abbiamo fatto i salti mortali per riuscire a non aumentare la TARI, faremo il bilancio preventivo la prossima settimana e i cittadini non avranno l’aumento della TARI, ma questi costi qualcuno li dovrà sopportare e non so se avete idea di quanto costa smaltire amianto e rifiuti pericolosi. Non so fino a quando riusciremo a contenere i costi come gli altri anni” conclude Cavallero.