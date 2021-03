8 marzo, il video della Consulta provinciale astigiana degli studenti in onore di tutte le donne

Con un video i ragazzi della Consulta provinciale degli studenti vogliono rendere omaggio a tutte le donne, in occasione della ricorrenza dell’8 marzo. Ed hanno scelto di farlo attraverso le parole delle poetesse Gioconda Belli e Robin Morgan, accompagnati dal sottofondo musicale del pianista Ludovico Einaudi.

“In un momento in cui è difficile realizzare eventi in presenza, abbiamo deciso di realizzare questo video per raggiungere più persone possibili” commenta il presidente della Consulta che rappresenta gli studenti astigiani, Leonardo Scaglione.

A dare il volto ai pensieri delle due poetesse Matilde Bona, Alessio Di Vita, Serena Cappellino, Francisco Palacio, Sibilla Baglieri, Leonardo Scaglione, Luca Penna, Lorenzo Testa e Leonardo Imparato, che si è occupato anche della produzione del video.