Villanova d’Asti: il freddo e la neve non fermano il “cercatore di bellezza” Alessio Colitti

Nonostante la neve e il freddo russo il giovane fotografo villanovese Alessio Colitti non si ferma e va alla ricerca anche dello sport, una delle sue passioni infatti gioca come calciatore under 15 e inizia ad immortalare nelle sue foto il centro sportivo Mezzaluna di Villanova d’Asti, dove oltre a giocare fa il volontario.

“Un vecchio detto salentino dice «ci cammini licchi ci sta fermu sicchi» e cosi ho dato retta al detto e mi sono offerto volontario e aiuto il mio direttore, facendo sempre le foto dei miei paesaggi camminando tutti i giorni 10 km” dichiara Alessio.

Le foto sono state fatte dal 7 febbraio ad oggi “Faccio molte foto alla Bisocca di Villanova d’Asti perché pezzo del 1500 dopo cristo perché bisogna fare sapere che c’è e non bisogna dimenticarsene” chiosa Alessio.