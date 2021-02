Villamiroglio, ottantatremila euro al Comune dallo Stato

E’ arrivato da qualche giorno a Villamiroglio il contributo di 83mila euro da parte dello Stato concesso ai comuni con una popolazione inferiore a 1000 abitanti.

Il sindaco Paolo Monchietto e la giunta sono orientati ad utilizzare questo contributo innanzitutto per completare il cappotto dell’immobile della sezione Avis di Vallegioliti, importante presidio dell’associazione in Valcerrina, che si trova in uno stabile di proprietà comunale.

La rimanente parte verrà impiegata per installare, sempre a Vallegioliti, una presa per il ricarico delle bici elettriche e delle auto elettriche e un’installazione di impianto fotovoltaico sul tetto del capannone comunale.