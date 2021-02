Villadeati, il consiglio approva una mozione per Patrick Zaki

Il consiglio comunale di Villadeati ha approvato una mozione a sostegno dello studente egiziano dell’Università di Bologna, Patrick Zaki, in carcere in Egitto da oltre un anno. Il documento era stato presentato dal consigliere Paolo Odisio. Tutti d’accordo per approvarlo con l’astensione del capogruppo di minoranza.

Nella stessa seduta è stato anche approvato il bilancio preventivo predisposto dall’amministrazione guidata dal sindaco Angelo Ferro.