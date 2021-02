Viabilità modificata in corso Dante: variazioni di percorso dei bus

In seguito all’interruzione stradale di corso Dante, all’altezza di piazza Vittorio Veneto dovuta al cedimento del manto stradale (leggi QUI) gli autobus delle linee 1, 1/, 4 e 7 effettuano variazioni di percorso fino al termine dei lavori.

Gli autobus delle linee 1 e 1/, in direzione Valbella, non effettuano le fermate di corso Dante, all’altezza della sede Asl, all’angolo con via Manzoni e all’angolo con via Baroncini, e la fermata di piazza Vittorio Veneto. Sono sostituite dalle fermate di via Conte Verde, all’angolo con via Musso e all’angolo con via Sanzio, e dalla fermata di piazza Lugano, lato giardini.

I bus della linea 4, in direzione via Torchio, non effettuano le fermate di corso Dante, all’altezza della sede Asl, all’angolo con via Manzoni e all’angolo con via Baroncini, sostituite delle fermate di via Conte Verde, di fronte alla sede Asl e di piazza Vittorio Veneto, lato bosco dei Partigiani.

Gli autobus della linea 7, diretti in corso Alba, non effettuano le fermate di corso Dante, all’altezza della sede Asl, all’angolo con via Manzoni e all’angolo con via Baroncini, sostituite dalle fermate di via Conte Verde, all’angolo con via Musso e all’angolo con via Sanzio, e dalla fermata di piazza Vittorio Veneto, lato bosco dei Partigiani.

Per informazioni: tel. 0141 434711, www.asp.asti.it e app AstiSmartBus.