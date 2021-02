Verso l’ottava edizione di Asti Benessere: sabato l’ultima riunione online aperta a tutti

Sabato 20 febbraio alle ore 17.00 su piattaforma zoom https://us02web.zoom.us/j/88321394262 viene organizzata una ultima riunione aperta a tutti per presentare e discutere il programma dell’edizione n. 8 di ASTI BenEssere, giornate di proposte di cura per la persona e per conoscere le discipline olistiche e naturali.

L’edizione 2021 si terrà nella settimana 7-11 giugno coinvolgendo numerosi centri olistici del nostro territorio e avrà la caratteristica di essere diffusa e capillare.

Visto l’attuale andamento della pandemia Covid19 l’edizione si terrà sia in forma on line che in presenza e si sta valutando l’organizzazione in tal senso.

In queste settimane abbiamo ricevuto numerose nuove adesioni e si prospetta fin da ora una super edizione.

Per poter partecipare all’incontro di sabato è necessario inviare una richiesta alla mail altromercato@ravafava.it

RIUNIONE ASTI BENESSERE 20-02-2021